 دراسة تكشف عن فوائد الكاكاو الخام في محاربة التوتر والإجهاد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 03:55 مساءً - أظهرت دراسة حديثة أن تناول مشروب الكاكاو الخام يساهم في تسريع عملية التعافي من التوتر والإجهاد بشكل أكثر فعالية مقارنة بتناول الأطعمة الغنية بالدهون.

يحتوي الكاكاو على “الفلافانول”، وهو مركب نباتي معروف بفوائده الصحية، ويتواجد أيضًا في الشاي الأسود والأخضر، والقرفة، والعنب، والتفاح، والكمثرى.

ينتمي “الفلافانول” إلى مجموعة “الفلافونويدات”، التي تتميز بخصائصها المضادة للأكسدة والالتهابات والسرطان، كما تلعب دورًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتعزيز صحة الدماغ، وتحسين الوظائف الإدراكية.

وأشار الدكتور ديباك إل. بات إلى أن “الفلافانول” يرتبط بتقليل ضغط الدم الناتج عن التوتر، وتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم، وفقًا لموقع “هارفارد” الصحي.

شملت الدراسة التي أجرتها جامعة برمنغهام في المملكة المتحدة 23 مشاركًا من متوسطي العمر، حيث تناولوا وجبة غنية بالدهون تتكون من قطعتين من الكرواسون بالزبدة المملحة، وجبن الشيدر، والحليب كامل الدسم، ثم خضعوا لاختبارات عقلية مرهقة.

تم تقسيم المشاركين إلى مجموعتين، حيث تناولت المجموعة الأولى مشروب كاكاو غني بـ”الفلافانول”.