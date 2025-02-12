محمد الشرنوبي يكشف تفاصيل مشاركته في مسلسل “إش إش”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 03:55 مساءً - أفصح الفنان محمد الشرنوبي عن تفاصيل مشاركته في مسلسل “إش إش” الذي سيعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

و أكد الشرنوبي أنه يجسد شخصية درامية تختلف تمامًا عن أدواره السابقة، مشيرًا إلى أنه لا يرغب في الكشف عن تفاصيل دوره في الوقت الحالي.

كما نفى الشرنوبي أن يتضمن دوره في المسلسل أداء أغاني بصوته، موضحًا أن مشاركته تقتصر على التمثيل فقط، ومشيرًا إلى أن تجربته السابقة في مسلسل “لؤلؤ” مع الفنانة مي عمر لم تتعلق بالغناء أيضًا.

وعلى صعيد آخر، تحدث عن تجربته في بطولة مسلسل “إقامة جبرية” إلى جانب هنا الزاهد، حيث أعرب عن رضاه التام عن التجربة وما حققته من ردود أفعال إيجابية من الجمهور في الأماكن العامة ومواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر الشرنوبي أن أداء هنا الزاهد في المسلسل كان حالة من التقمص الفني الصادق، واصفًا أدائها بالرائع والمخيف في الوقت نفسه، مشيدًا بتمكنها من أدواتها التمثيلية وقدرتها على تقديم الدور ببراعة، مما أثار خوف فريق العمل خلال التصوير، حسب تعبيره.