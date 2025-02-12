أفضل المشروبات الطبيعية لتنظيف الكلى وتحسين وظائفها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 02:56 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

تنظيف الكلى بشكل طبيعي يمكن أن يتم من خلال تناول بعض المشروبات التي تساعد على تحسين وظائف الكلى وتخلصها من السموم. إليك بعض المشروبات المفيدة لصحة الكلى:

الماء: الماء هو أفضل صديق للكلى. يساعد على طرد السموم والفضلات من الجسم ويحافظ على رطوبة الكلى. يُنصح بشرب 8-10 أكواب من الماء يوميًا، أو أكثر إذا كنت تمارس نشاطًا بدنيًا شديدًا.

عصير الليمون: عصير الليمون الطازج مع الماء الدافئ يساعد على تنظيف الكلى بسبب احتوائه على حمض الستريك، الذي يمنع تكون الحصوات. يمكنك إضافة عصير نصف ليمونة إلى كوب من الماء وشربه صباحًا على الريق.

عصير التوت البري (Cranberry): عصير التوت البري غير المحلى يساعد على منع التهابات المسالك البولية ويحسن صحة الكلى. يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمي الكلى من الأضرار.

شاي الأعشاب: بعض الأعشاب مثل البقدونس والزنجبيل والكركم تساعد على تنظيف الكلى. يمكنك تحضير شاي البقدونس عن طريق غلي أوراق البقدونس في الماء لمدة 10 دقائق، ثم تصفيته وشربه.

عصير البطيخ:البطيخ مدر طبيعي للبول ويساعد على تنظيف الكلى بفضل محتواه العالي من الماء والبوتاسيوم. يمكنك تناول البطيخ مباشرة أو تحضير عصير منه.

خل التفاح: خل التفاح المخفف بالماء يساعد على تنظيف الكلى بسبب احتوائه على حمض الأسيتيك. أضف ملعقة صغيرة من خل التفاح إلى كوب ماء واشربه مرة يوميًا.

عصير الخيار: الخيار غني بالماء ويساعد على ترطيب الجسم وتنظيف الكلى. يمكنك تحضير عصير الخيار مع إضافة القليل من النعناع أو الليمون لتحسين الطعم.

ماء جوز الهند: ماء جوز الهند غني بالبوتاسيوم والمعادن التي تساعد على تنظيف الكلى وتحسين وظائفها.

عصير الكرفس: الكرفس يساعد على إدرار البول وتنقية الكلى من السموم. يمكنك تحضير عصير الكرفس باستخدام الخلاط.

الشاي الأخضر الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الكلى من الأضرار الناتجة عن الجذور الحرة