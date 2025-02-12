برنامج شركاء NRDX على وشك إحداث ثورة في الصناعة بأكملها

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 01:59 مساءً - بابتكار نموذج عمل غير مسبوق يُقسم الأرباح بالتساوي 50/50، تخلق NRDX تفوقًا واضحًا قد يصعب على المنافسين تجاوزه.

NRDX هي شركة وساطة حائزة على جوائز مرموقة تقدم عرضًا فريدًا من نوعه للمسوقين الرقميين والمتخصصين في هذا المجال الباحثين عن برامج شركاء مربحة: تقاسم أرباح بنسبة 50/50. وفي ذات الوقت، تتميز NRDX بقيمة جذابة بنفس القدر بالنسبة للعملاء: حيث يوفر الوسيط بوابة مباشرة للاستثمار في الأسهم الأمريكية وامتلاكها، مع رسوم عمولات أقل بكثير وتكاليف أقل مقارنة بالوسطاء التقليديين أو المؤسساتيين.

يُمكن للمسوقين والوسطاء المعرفين الذين يعملون مع NRDX الاستفادة من هذا المزيج الجذاب من المزايا في زيادة الاهتمام بالخدمات التي يروجون لها. قد يساهم ذلك في زيادة إيراداتهم بشكل فوري (بناءً على نموذج CPA، مشاركة الإيرادات)، اعتمادًا على نوع الشراكة التي يختارونها. إذا كنت مستعدًا للعمل مع وسيط يؤمن بالتعاون الحقيقي، تفضل بالتسجيل من هنا.

برامج شراكة متعددة

توفر NRDX خيارات شراكة متنوعة تتناسب مع احتياجاتك، حيث يمكنك اختيار نموذج الدفع الذي يناسبك، سواءً كان دفعًا مقابل كل عميل تجلبه (CPA) أو مشاركة في الأرباح، اعتمادًا على موقع العملاء وقاعدة عملائك الاستثمارية. ويقدم برنامج NRDX Introducer للمتداولين المشاهير وذوي الخبرة مع مجتمعهم الخاص طريقة رائعة لتحقيق دخل إضافي.

بغض النظر عن نوع البرنامج الذي تختاره، NRDX مستعدة للتفاوض وتخصيص الحل ليناسبك تمامًا، وكذلك لعملائك الذين تحيلهم. هل لديك أي أسئلة؟ لا تتردد في مراسلتنا على البريد الإلكتروني [email protected] للاستفسار عن برنامج الشركاء.

“نركز في NRDX على مساعدة المستثمرين في اكتشاف أسلوب الاستثمار والاستراتيجية الأنسب لشخصيتهم. نعتبر مهمتنا ناجحة عندما يكتسب مستثمرونا المعرفة اللازمة لاختيار الأسهم بثقة، وشرائها وبيعها، وإدارة محافظهم الاستثمارية بفعالية.”

ماريوس باناجي، الرئيس التنفيذي لشركة NRDX والمبيعات المؤسساتية

مقارنة الاستثمار في الأسهم مقابل عقود الفروقات

عقود الفروقات هي، بلا شك، أداة استثمارية شائعة للغاية. وفي ذات الوقت، هي أكثر ملاءمة لاستراتيجيات التداول قصيرة الأجل من استراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد. وعادةً ما تستخدم عقود الفروقات للتداول في الأصول عالية التقلب،

على الرغم من أن هذه ليست قاعدة.

في حين أن الاستثمار في أسهم أمريكية حقيقية يمكن أن يعزز بشكل كبير استقرار الوضع المالي للمستثمر، حيث يسمح بتنويع محفظته الاستثمارية، مما يقلل من خطر التعرض لنوع واحد من الأصول. أحد الأمثلة الأهم على ذلك هو العملات الورقية. تفقد العديد من العملات قيمتها أثناء التضخم العالمي، في حين أن أسهم القيمة، كما يوحي اسمها، تميل إلى الاحتفاظ بقيمتها.

يتم تعريف أسهم القيمة على أنها أسهم شركات ذات قيمة سوقية منخفضة مقارنة بقيمتها الجوهرية وإمكانات نموها وأرباحها المحتملة على المدى الطويل. ومن أفضل الأمثلة على أسهم القيمة، الشركة متعددة الجنسيات “بيركشير هاثاواي” المملوكة لوارن بافت، وشركة السلع الاستهلاكية متعددة الجنسيات “بروكتر آند جامبل”. يسعى المستثمرون باستمرار إلى الحصول على فرص استثمارية في الأسهم الأمريكية، وهو ما يمثل حافزًا إضافيًا للشراكة مع NRDX.

دعم الشركاء والمواد التسويقية الجذابة المُصممة بخبرة

يحصل شركاء NRDX فعليًا على قيمة تتجاوز الأرباح المقسمة 50/50، حيث يوفر لهم الوسيط مكتبة كاملة من المواد التسويقية التي تم إعدادها من قبل الخبراء لدينا. مهما كانت احتياجاتك لزيادة الإحالات أو التسجيل، تقدم NDRX لك كل ما يلزم من صفحات هبوط وشعارات عالية الجودة بأحجام مختلفة وقابلة للتكيف مع مختلف القنوات، لتكون جاهزة للاستخدام على الويب.

يتم تحديث هذه الأصول التسويقية بشكل متكرر، حتى تتمكن من استخدام أحدث الحملات والعروض الترويجية وإصدارات المنتجات الجديدة لزيادة إيراداتك من الأفلييت. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن NRDX تقدم دعمًا مذهلاً للعملاء متاحًا على مدار 24 ساعة يوميًا/ 7 أيام أسبوعيًا وبلغات متعددة، بما في ذلك الإنجليزية والإسبانية والعربية والبرتغالية واليابانية والهندية والفيتنامية والتايلاندية.

الأسهم الأمريكية متاحة عبر عدة منصات

تسعى NRDX دائمًا إلى تزويد متداوليها (وإحالاتك) بأفضل تجربة استثمار وتداول في فئتها. لهذا السبب يقدمون لهم مجموعة متنوعة من المنصات، من بينها منصة NRDX’s Trader التي صمموها بأنفسهم. توفر منصة NRDX’s Trader مجموعة واسعة من الميزات التي تجعل الاستثمار في الأسهم الأمريكية أكثر سهولة وتساعد على تنويع المحفظة الاستثمارية. بالنسبة للمستثمرين الذين يفضلون بيئة تداول تقليدية مع خيار التداول الآلي، تقدم NDRX أيضًا منصة ميتاتريدر 5.

توفر كل منصات الوسيط تنفيذًا فائق السرعة لتحقيق أقصى استفادة من الفرص والحد من المخاطر. تتضمن الخيارات الثلاث أيضًا عنصرًا بالغ الأهمية في الاقتصاد الرقمي اليوم، ألا وهو الأمن القوي. لأغراض التحليل، توفر منصة NRDX Trader ومنصة NRDX MetaTrader5 أدوات رسم بياني متطورة. كما تتيح منصة NRDX Trader للمستثمرين مراقبة محافظهم وإدارة مخاطرهم واغتنام الفرص مباشرة من أجهزتهم المحمولة وفي أي مكان يتوفر فيه اتصال بالإنترنت.

تواصل معنا. أبرم صفقة!

تولي شركة NRDX أهمية كبيرة لبرامج شراكتها وترسخ علاقات تعاون قوية وطويلة الأمد. لهذا السبب يشجع الوسيط أي شخص مهتم بالانضمام إلى واحدة من أكثر الشراكات تنافسية وربحية في الصناعة على التواصل الآن.

اتبع الرابط لأجل مزيد من المعلومات حول الانضمام إلى برامج شراكة NRDX ، أو للتواصل مباشرة مع ماريوس باناجي، الرئيس التنفيذي للتسويق والمبيعات المؤسساتية، على البريد الإلكتروني: [email protected].