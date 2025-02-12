نشكركم على متابعتكم خبر السمسم: كنز صغير بفوائد كبيرة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 01:59 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في عالم الأغذية الصحية، تُعتبر بذور السمسم واحدة من أقدم المحاصيل الزراعية التي عرفها الإنسان، ولا تزال تحتفظ بمكانتها المميزة حتى يومنا هذا. هذه البذور الصغيرة، التي تُستخدم في الطهي والحلويات والوصفات العلاجية، تخفي وراءها كنزًا من الفوائد الصحية التي تجعلها إضافة لا غنى عنها في نظامنا الغذائي.

1. تعزيز صحة القلب: يحتوي السمسم على نسبة عالية من الأحماض الدهنية غير المشبعة، مثل الأوميغا 6، التي تساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL). بالإضافة إلى ذلك، فإن مركبات “الليغنان” الموجودة في السمسم تعمل كمضادات للأكسدة، مما يساهم في حماية الشرايين من التصلب وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. دعم صحة العظام: بذور السمسم غنية بالمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، وهي عناصر ضرورية لبناء العظام والحفاظ على قوتها. لذلك، يُنصح بإدراج السمسم في النظام الغذائي للأشخاص الذين يعانون من هشاشة العظام أو الذين يرغبون في الوقاية منها.

3. مصدر طبيعي للطاقة: بفضل احتوائه على البروتين والألياف والدهون الصحية، يُعتبر السمسم مصدرًا ممتازًا للطاقة المستدامة. فهو يساعد في تحسين الأداء البدني والذهني، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن وجبة خفيفة صحية تمدهم بالحيوية طوال اليوم.

4. تعزيز المناعة: يحتوي السمسم على مركبات مضادة للأكسدة مثل السيسامول والسيسامين، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الإجهاد التأكسدي في الجسم. هذا بدوره يعزز مناعة الجسم ويحميه من الأمراض المزمنة والالتهابات.

5. تحسين الهضمة: الألياف الغذائية الموجودة في السمسم تعمل على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم. كما أن الزيوت الطبيعية في السمسم تساعد في تليين الجهاز الهضمي، مما يقلل من مشاكل مثل الإمساك والانتفاخ.

6. دعم صحة البشرة والشعر: بفضل احتوائه على الزنك وفيتامين E، يُسهم السمسم في تعزيز صحة البشرة والشعر. فهو يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، كما يعزز نمو الشعر ويقلل من تساقطه.

كيفية إضافة السمسم إلى النظام الغذائي

يمكن الاستفادة من فوائد السمسم بعدة طرق، مثل:

– رش بذور السمسم على السلطات أو الأطباق الرئيسية.

– استخدام زيت السمسم في الطهي أو كإضافة للصلصات.

– تناول الطحينة، التي تُصنع من بذور السمسم المطحونة، كجزء من الوجبات اليومية.

– إضافة السمسم إلى المخبوزات والحلويات لتعزيز قيمتها الغذائية.