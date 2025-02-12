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يتضمن 3 وديات .. معكسر إسباني لمنتخب الناشئين الإماراتي

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يتضمن 3 وديات .. معكسر إسباني لمنتخب الناشئين الإماراتي

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 01:59 مساءً - دشن منتخب الإمارات للناشئين، معسكره الداخلي في مقر اتحاد الكرة بدبي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا.

وتقام كأس آسيا للناشئين تحت 17 سنة في السعودية خلال الفترة من 3 إلى 20 أبريل/نيسان المقبل.

ويلعب منتخب الإمارات ضمن المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات اليابان وأستراليا وفيتنام.

وقال ماجد سالم الزعابي مدرب منتخب ناشئي الإمارات: “برنامج تحضير المنتخب للنهائيات الآسيوية يسير بشكل جيد”.

وأضاف: “حققنا الأهداف المطلوبة من تجمعاتنا في الفترات السابقة، وتحديداً تطوير الجوانب البدنية والفنية، والتفاهم في اللعب بين خطوط المنتخب”.

وأكمل: “ننتقل في التجمع الحالي، لمرحلة مهمة في مشوار استعداداتنا للبطولة القارية، ولزاماً علينا مواصلة العمل على تطوير ما حققناه”.

وأوضح: “نستعد من خلال تجمعنا الحالي في دبي الذي يستمر 3 أيام، إلى السفر لمعسكر إسبانيا، والمتضمن لعب 3 مباريات ودية أمام التشيك والسويد وويلز”.

واختتم قائلاً: “نحظى بدعم كبير من اتحاد الكرة في توفير جميع المتطلبات اللازمة لتحضيرات المنتخب بالصورة المناسبة، ونتمنى التوفيق فيما هو قادم”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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