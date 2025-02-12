برشلونة يحسم مستقبل روبرت ليفاندوفسكي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 12:58 مساءً - حسم نادي برشلونة مستقبل مهاجمه البولندي، روبرت ليفاندفسكي، حيث تقرر الحفاظ عليه لموسم إضافي.

ويتضمن عقد ليفاندوفسكي بنداً يتيح له التجديد التلقائي لمدة موسم إضافي في حال شارك في نصف مباريات الموسم الحالي، وهو الأمر الذي سيحققه في مباراة رايو فاليكانو المقبلة، في الدوري.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإنه رغم بند التجديد التلقائي إلى أن إدارة برشلونة ومدرب الفريق، هانزي فليك، توصلا لقناعة كاملة بضرورة التجديد للمهاجم البولندي بعد المستويات المميزة التي يقدمها.

خلال الموسم الحالي، شارك ليفاندوفسكي في 33 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 31 هدفاً، بمعدل تهديفي 0.94 في المباراة الواحدة، ما يقربه من أفضل مستوياته والتي حققها مع بايرن ميونخ حين سجل 55 هدفاً في 47 مباراة، في الموسم الذي حقق فيه النادي الألماني الثلاثية التاريخية تحت قيادة هانزي فليك، موسم 2019-2020.