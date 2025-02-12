الاكتئاب يدفع معلمة لطعن تلميذتها حتى الموت

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 12:58 مساءً - أقدمت معلمة على طعن تلميذتها حتى الموت، ثم طعنت نفسها أيضًا، في جريمة مروعة وقعت في إحدى المدارس الابتدائية بكوريا الجنوبية.

جاءت هذه الحادثة بعد فترة قصيرة من عودة المعلمة إلى عملها بعد إجازة بسبب معاناتها من الاكتئاب.

توفيت التلميذة، التي تبلغ من العمر 8 سنوات، نتيجة الطعنات التي وجهتها لها المعلمة في مدرسة ابتدائية بمدينة دايجون، التي تقع على بعد 160 كيلومترًا جنوب العاصمة.

بعد أن أبلغ والدا التلميذة عن اختفائها، عثرت الشرطة على الطفلة ومعلمتها مصابتين بطعنات في الطابق الثاني من مبنى المدرسة.

تم نقل الطفلة إلى المستشفى على وجه السرعة، لكنها توفيت لاحقًا، بينما أصيبت المعلمة بطعنات في الرقبة والذراع، لكنها لم تفقد وعيها، وفقًا لوكالة أنباء “يونهاب” الكورية.

أعلنت الشرطة أنها ستستأنف استجواب المعلمة بعد إجراء العملية الجراحية لها واستعادة صحتها، مشيرة إلى أن المعلمة اعترفت بجريمتها خلال التحقيق الأولي.