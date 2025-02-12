إصابات خطيرة جراء تصادم قطار ركاب بشاحنة في ألمانيا

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 12:58 مساءً - شهدت مدينة هامبورغ الألمانية يوم الثلاثاء حادثًا مروعًا نتيجة اصطدام قطار ركاب بشاحنة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا، من بينهم حالتان في حالة خطيرة.

ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الإطفاء في هامبورغ، فقد استجابت فرق البحث والإنقاذ، التي تضم حوالي 80 فردًا، بسرعة إلى موقع الحادث بعد وقوعه، حيث كان القطار يحمل على متنه 300 راكب.

وأشار البيان إلى أن سائق القطار حاول استخدام المكابح الطارئة لتفادي الاصطدام، لكن القطار لم يتمكن من التوقف في الوقت المناسب، مما أدى إلى وقوع الحادث.

وقد فتحت الشرطة تحقيقًا لتحديد ملابسات التصادم، بينما لم تكشف السلطات بعد عن أسباب وجود الشاحنة على مسار القطار.