ذاكرة حديدية: هل تمنحها الجوز أم اللوز؟”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 11:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

لطالما اعتُبرت المكسرات جزءًا هامًا من النظام الغذائي الصحي، وخاصة عندما يتعلق الأمر بصحة الدماغ وتقوية الذاكرة. وفي مقدمة هذه المكسرات، يأتي الجوز واللوز كأبطالٍ بارزين، حيث يتمتع كلاهما بفوائد جمة للذاكرة والقدرات الذهنية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: أيهما أفضل لتقوية الذاكرة، الجوز أم اللوز؟ في هذا المقال، سنقوم بتحليل العناصر الغذائية الموجودة في كل منهما، ومقارنة فوائدهما للذاكرة، لنصل إلى إجابة شافية.

يُعرف الجوز بكونه “غذاء الدماغ”؛ وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تُعتبر أساسية لصحة الدماغ ووظائفه. كما يحتوي الجوز على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف، بالإضافة إلى فيتامينات ومعادن أخرى مثل فيتامين E والمغنيسيوم.

تحسين الذاكرة: أظهرت الدراسات أن تناول الجوز بانتظام يُساهم في تحسين الذاكرة والقدرة على التعلم.

تعزيز التركيز: يُساعد الجوز على زيادة التركيز والانتباه، مما يُحسن الأداء الذهني.

مكافحة الزهايمر: يُعتبر الجوز من الأطعمة التي تُساهم في تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر.

لا يقل اللوز أهمية عن الجوز، فهو أيضًا غني بالعناصر الغذائية المفيدة للدماغ، مثل فيتامين E والمغنيسيوم والبروتين والألياف. كما يحتوي اللوز على مضادات الأكسدة التي تُعزز صحة الدماغ وتحميه من التلف.

تقوية الذاكرة: يُساعد اللوز على تقوية الذاكرة وتحسين القدرة على استرجاع المعلومات.

زيادة التركيز: يُساهم اللوز في زيادة التركيز والانتباه، مما يُحسن الأداء الدراسي والوظيفي.

تحسين المزاج: يُعتبر اللوز من الأطعمة التي تُحسن المزاج وتُقلل من التوتر، مما ينعكس إيجابًا على الذاكرة.

الإجابة المختصرة هي: كلاهما! فالجوز واللوز يتمتعان بفوائد جمة للذاكرة، ولا يُمكن تفضيل أحدهما على الآخر بشكل قاطع. يُمكن اعتبار الجوز واللوز كصديقين مُقربين للذاكرة، حيث يُكمل كل منهما الآخر.

لتحقيق أقصى استفادة من الجوز واللوز، يُنصح بتناولهما معًا كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن. يُمكنك إضافة حفنة من الجوز واللوز إلى وجبة الإفطار أو كوجبة خفيفة بين الوجبات. كما يُمكنك إضافتهما إلى السلطات أو الأطباق الأخرى.