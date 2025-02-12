عندما تفقد الأبراج صوابها: نظرة إلى الأبراج الأكثر عرضة لفقدان الأعصاب

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 11:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

في عالم الأبراج، لكل برج سماته وخصائصه الفريدة التي تؤثر في شخصيته وسلوكه. بعض الأبراج معروفة بهدوئها وصبرها، بينما هناك أبراج أخرى تميل إلى فقدان السيطرة على أعصابها بسهولة. في هذا المقال، سنتناول الأبراج الأكثر عرضة لفقدان الأعصاب، ونستكشف الأسباب الكامنة وراء ذلك.