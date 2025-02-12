نشكركم على متابعتكم خبر عندما تفقد الأبراج صوابها: نظرة إلى الأبراج الأكثر عرضة لفقدان الأعصاب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 11:52 صباحاً - متابعة- بتول ضوا
في عالم الأبراج، لكل برج سماته وخصائصه الفريدة التي تؤثر في شخصيته وسلوكه. بعض الأبراج معروفة بهدوئها وصبرها، بينما هناك أبراج أخرى تميل إلى فقدان السيطرة على أعصابها بسهولة. في هذا المقال، سنتناول الأبراج الأكثر عرضة لفقدان الأعصاب، ونستكشف الأسباب الكامنة وراء ذلك.
- برج الحمل: يُعرف برج الحمل بطبيعته النارية والمندفعة. يميل مواليد برج الحمل إلى الغضب بسرعة والتعبير عن غضبهم بصراحة. قد يفقدون أعصابهم في المواقف التي يشعرون فيها بالإهانة أو الظلم.
- برج الأسد: يتميز برج الأسد بشخصيته القوية والمسيطرة. قد يفقد مواليد برج الأسد أعصابهم عندما يشعرون بأنهم غير مُقدرين أو مُتجاهلين. كما أنهم يكرهون الفشل والانتقاد.
- برج العقرب: يُعتبر برج العقرب من الأبراج العاطفية والمعقدة. يميل مواليد برج العقرب إلى كتم مشاعرهم، ولكنهم قد ينفجرون غضبًا عندما يشعرون بالإهانة أو الخيانة.
- برج القوس: يُعرف برج القوس بتفاؤله وحبه للمرح. ومع ذلك، قد يفقد مواليد برج القوس أعصابهم عندما يشعرون بالملل أو القيود. كما أنهم يكرهون الكذب والنفاق.