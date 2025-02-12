دوري أبطال أوروبا: فينورد روتردام يستقبل ميلان

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

لن تكون رحلة ميلان الإيطالي إلى هولندا سهلة على الإطلاق، ومضيفه فينورد روتردام يتربّص به، ويعد نفسه بالاستمرار في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان، اليوم الأربعاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب دور خروج المغلوب، المؤهل إلى دور الـ 16 من الشامبيونز ليغ، على أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 18 شباط الجاري.

وتأهل فينورد روتردام إلى هذا الدور باحتلاله المركز التاسع عشر بـ 13 نقطة، فيما عبر ميلان الدور ذاته من بوابة المركز الثالث عشر بـ 15 نقطة.

مباريات اليوم

كلوب بروج- بلجيكا × أتلانتا- إيطاليا- الساعة 20:45

سيلتك- اسكتلندا × بايرن ميونيخ- ألمانيا- الساعة 23:00

فينورد روتردام- هولندا × ميلان- إيطاليا- الساعة 23:00

موناكو- فرنسا × بنفيكا- البرتغال- الساعة 23:00

النتائج المسجلة في دور خروج المغلوب

ستاد بريست- فرنسا × باريس سان جيرمان- فرنسا 0-3

سبورتينج لشبونة- البرتغال × بوروسيا دورتموند- ألمانيا 0-3

مانشستر سيتي- إنكلترا × ريال مدريد- إسبانيا 2-3

جوفنتوس- إيطاليا × آيندهوفن- هولندا 2-1