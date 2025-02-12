دوري أبطال أوروبا: بايرن ميونيخ في ضيافة سيلتك

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 10:51 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق بايرن ميونيخ الألماني ضيفاً على سيلتك الاسكتلندي، اليوم الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب دور خروج المغلوب (الدور المؤهل لدور الـ 16) في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

ويأمل بايرن ميونيخ الذي جنّبته القرعة مواجهة مانشستر سيتي أن يقطع أكثر من نصف الطريق إلى دور الـ 16 قبل أن يستضيف الفريق الاسكتلندي يوم الثلاثاء 18 شباط الجاري في مباراة العودة.

وأنهي بايرن ميونيخ مباريات مرحلة الدوري في المركز الثاني عشر بـ 15 نقطة، فيما تواجد سيلتك في المركز الحادي والعشرين بـ 12 نقطة.

مباريات اليوم

كلوب بروج- بلجيكا × أتلانتا- إيطاليا- الساعة 20:45

سيلتك- اسكتلندا × بايرن ميونيخ- ألمانيا- الساعة 23:00

فينورد روتردام- هولندا × ميلان- إيطاليا- الساعة 23:00

موناكو- فرنسا × بنفيكا- البرتغال- الساعة 23:00

النتائج المسجلة في دور خروج المغلوب

ستاد بريست- فرنسا × باريس سان جيرمان- فرنسا 0-3

سبورتينج لشبونة- البرتغال × بوروسيا دورتموند- ألمانيا 0-3

مانشستر سيتي- إنكلترا × ريال مدريد- إسبانيا 2-3

جوفنتوس- إيطاليا × آيندهوفن- هولندا 2-1