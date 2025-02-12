جوجل تُحدث ثورة في الأمان الرقمي: تغيير تلقائي لكلمات المرور المُخترقة في متصفح كروم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 09:54 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

في خطوة تُعتبر نقلة نوعية في عالم الأمان الرقمي، أعلنت جوجل عن اختبارها ميزة جديدة في متصفح كروم تتيح تغيير كلمات المرور المُخترقة تلقائيًا. هذه الميزة تأتي كجزء من جهود جوجل المستمرة لتعزيز حماية المستخدمين وتقليل مخاطر الاختراقات الإلكترونية التي تُهدد بياناتهم الشخصية.

تعتمد الميزة الجديدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحديد كلمات المرور التي تم اختراقها أو تسريبها عبر الإنترنت. بمجرد اكتشاف أن كلمة مرور معينة قد تعرضت للاختراق، يقوم المتصفح تلقائيًا بتغييرها إلى كلمة مرور جديدة وأكثر أمانًا، دون الحاجة إلى تدخل المستخدم.

عندما يكتشف كروم أن كلمة مرور مستخدم ما قد تم تسريبها في قاعدة بيانات اختراق معروفة، سيقوم المتصفح بإعلام المستخدم بضرورة تغييرها. في حال تفعيل الميزة الجديدة، سيتمكن المتصفح من تغيير كلمة المرور تلقائيًا باستخدام خدمة “مدير كلمات المرور” التابعة لجوجل. سيتم توليد كلمة مرور قوية وفريدة، وحفظها تلقائيًا في حساب جوجل الخاص بالمستخدم.

1. تعزيز الأمان: تقليل فرص اختراق الحسابات عبر تغيير كلمات المرور الضعيفة أو المُسربة تلقائيًا.

2. توفير الوقت: عدم الحاجة إلى تذكر كلمات المرور أو تغييرها يدويًا.

3. حماية البيانات: ضمان بقاء البيانات الشخصية آمنة من المتسللين والقراصنة.

4. سهولة الاستخدام: تجربة مستخدم سلسة دون الحاجة إلى خطوات معقدة.

رغم الفوائد الكبيرة لهذه الميزة، إلا أن هناك بعض التحديات التي قد تواجهها، مثل:

– الخصوصية: قد يقلق بعض المستخدمين من تخزين كلمات المرور في حساب جوجل.

– التوافق: قد لا تعمل الميزة بشكل مثالي مع جميع المواقع أو الخدمات الإلكترونية.

تُظهر هذه الميزة التزام جوجل بتطوير تقنيات تُعزز أمان المستخدمين في عالم يتزايد فيه التهديد الإلكتروني. مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، من المتوقع أن نشهد المزيد من الأدوات الذكية التي تُسهل على المستخدمين حماية أنفسهم دون الحاجة إلى خبرة تقنية عالية.

ميزة تغيير كلمات المرور المُخترقة تلقائيًا في كروم تُعد خطوة كبيرة نحو مستقبل أكثر أمانًا على الإنترنت. بفضل هذه الميزة، سيتمكن المستخدمون من تصفح الإنترنت بثقة أكبر، مع العلم أن بياناتهم محمية بشكل فعال من التهديدات الإلكترونية المتزايدة.