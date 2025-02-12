دوري أبطال آسيا 2: الوحدات يلاقي شباب الأهلي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تٌستأنف اليوم، الأربعاء، مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلعب:

سيدني إف سي- أستراليا × بانكوك يونايتد- تايلاند- الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة

نام دين- فيتنام × سانفريس هيروشيما- اليابان- الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة

الوحدات- الأردن × شباب الأهلي- الإمارات- الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة

الوكرة- قطر× التعاون- السعودية- الساعة 19:00

غداً:

بورت أوثوريتي- تايلاند × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية- الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة

موانجثونج يونايتد- تايلاند × ليون سيتي سايلورس- سنغافورة- الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة

أمس:

الخالدية- البحرين × تركتور سازي تبريز- إيران 1-2

الحسين إربد- الأردن × الشارقة- الإمارات 0-1