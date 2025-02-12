نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا 2: الوحدات يلاقي شباب الأهلي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تٌستأنف اليوم، الأربعاء، مباريات ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، فيلعب:
سيدني إف سي- أستراليا × بانكوك يونايتد- تايلاند- الساعة 11:00 بتوقيت مكة المكرمة
نام دين- فيتنام × سانفريس هيروشيما- اليابان- الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة
الوحدات- الأردن × شباب الأهلي- الإمارات- الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة
الوكرة- قطر× التعاون- السعودية- الساعة 19:00
غداً:
بورت أوثوريتي- تايلاند × جيونبك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية- الساعة 15:00 بتوقيت مكة المكرمة
موانجثونج يونايتد- تايلاند × ليون سيتي سايلورس- سنغافورة- الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة
أمس:
الخالدية- البحرين × تركتور سازي تبريز- إيران 1-2
الحسين إربد- الأردن × الشارقة- الإمارات 0-1