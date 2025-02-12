الدوري التونسي (19): الترجي يستضيف نجم المتلوي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 09:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلتقي الترجي مع نجم المتلوي الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب البنزرتي مع الملعب التونسي، وقوافل قفصة مع الصفاقسي، والترجي الجرجيسي مع الإفريقي.

وتُختتم مباريات هذه المرحلة غداً، الخميس، حيث يلعب النجم الساحلي مع مستقبل سليمان الساعة 16:00، ومستقبل قابس مع اتحاد تطاوين بنفس التوقيت، وأيضاً بنفس التوقيت يلعب اتحاد بن قردان مع الاتحاد المنستيري، وشبيبة العمران مع الأولمبي الباجي.

أمس، تعادل البنزرتي وضيفه الملعب التونسي 1-1 في افتتاح منافسات هذه المرحلة.

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي: 39 نقطة

2- الإفريقي: 37 نقطة

3- الاتحاد المنستيري: 36 نقطة

4- النجم الساحلي: 36 نقطة

5- الملعب التونسي: 36 نقطة