فينيسيوس: الاستفزازات تمنحني القوة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 08:53 صباحاً - عبّر فينيسيوس جونيور، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بالفوز على مانشستر سيتي في عثر داره، 3-2، في ذهاب ملحق التأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وقال فينيسيوس الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة في تصريحات نشرتها صحيفة (ماركا) الإسبانية: لم يكن الأمر سيئاً، لقد خضت مباراة رائعة، دافعنا بشكل جيد للغاية ولا يهم من يسجل الأهداف أو أفضل لاعب، نحن هنا للقيام بأشياء رائعة لهذا القميص ووضع مدريد في أعلى مكانة.

وأضاف: الشيء المهم هو الفوز، مهما كانت النتيجة، في الكرة الأخيرة حاولت تسديد الكرة وذهبت إلى بيلينجهام، لا يزال هناك الكثير من اللعب المُنتظر في مباراة الإياب، يتعين علينا الدفاع كما فعلنا اليوم وأن يكون مشجعونا معنا لنجعلها ليلة سحرية.

وعن سخرية جماهير مانشستر سيتي ولافتة الاستفزاز الموجهة ضده، قال البرازيلي: رأيت ذلك، ولكن كلما فعل مشجعو المنافس أشياءً، فإنهم يمنحونني المزيد من القوة للعب مباراة رائعة وقد فعلت ذلك هنا… إنهم يعرفون تاريخنا وكل ما نفعله في هذه البطولة، دائماً ما تكون الأجواء هكذا، علينا أن نستمر على نفس المنوال.