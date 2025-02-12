بيب جوارديولا: ريال مدريد فريق استثنائي..

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 08:53 صباحاً - علّق بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنكليزي، على الخسارة التي تعرض لها فريقه في ملعبه 2-3 أمام ريال مدريد في ذهاب ملحق التأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، أمس الثلاثاء، وقال في تصريحات بعد المباراة: كان اليوم صعباً وفي أوقات معينة سنحت لنا فرص، نخسر العديد من المباريات في نهايتها… يكون الأمر صعباً في هذا المستوى، هذه ليست المرة الأولى، يحدث ذلك مرات عديدة، هناك أخطاء في مناطق مماثلة، من الصعب التعامل معه ولكن نعم، يحدث ذلك مرات عديدة.

وأضاف: الأمر يخصنا جميعاً وليس اللاعبين فقط، ليس لدي مشكلة في قبول أن الأمر لا يسير بشكل جيد كما كان في الماضي، إنه أمر يخصنا نحن كلنا.

وقال أيضاً: لقد لعبنا الكثير من الأشياء الجيدة، النتيجة هي ما عليه الأمر، يمكن أن تتحسن الأمور ودائماً ما نمنح الإشادة للخصم والجودة التي يتمتعون بها… ريال مدريد فريق استثنائي..

وأوضح: لا يمكنني أن أغضب من فريقي لأننا نعرف الفريق الذي نواجهه، السؤال هو أنه في بعض الأحيان عندما تلعب على هذا المستوى وتكون النتيجة الجيدة قريبة جداً وتتركها تضيع من يدك، يكون من الصعب تقبل ذلك.