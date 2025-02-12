كارلو أنشيلوتي: كانت مباراتنا أمام السيتي متكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 08:53 صباحاً - أشاد كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني بقوة فريقه وجودة لاعبيه بعد الفوز 3-2 على مضيفه مانشستر سيتي في ذهاب ملحق التأهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، أمس الثلاثاء، وقال أنشيلوتي في تصريحات بعد المباراة، نقلتها صحيفة (آس) الإسبانية: قدمنا أداءً جيداً في الشوط الأول من هذه المواجهة… حققنا أفضلية بسيطة، وعلينا الاستمرار بنفس النهج في مباراة الإياب… المباراة سارت بشكل جيد… أعتقد أنها كانت مباراة متكاملة من جميع النواحي… الجميع عمل بجهد… حصلنا على العديد من الفرص ولم نستسلم رغم التأخر في النتيجة… كانت مباراة متكاملة للغاية.

وأضاف أنشيلوتي: أعتقد أن الفوز كان مستحقاً… صحيح أنهم تقدموا عبر ركلة جزاء، لكن مهاجمينا الأربعة كانوا فعالين للغاية… كان يمكن أن يكونوا أكثر دقة، لكنهم صنعوا الكثير من الفرص بفضل تحركاتهم وجودتهم.

وعن مباراة الإياب، قال: لا أعتقد أن الأمور ستتغير… ستكون مباراة متكاملة… يجب الإشادة بصلابتنا الدفاعية وتنظيمنا ككتلة واحدة… عندما حاولنا الضغط عليهم مجدداً، تسببوا لنا ببعض المشاكل.