جون ستونز: الخسارة محبطة وكل شيء مؤلم للغاية!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 07:52 صباحاً - ربط جون ستونز، مدافع فريق مانشستر سيتي خسارة فريقه أمام ريال مدريد في ذهاب الدور المؤهل لدور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بالخسارة أمام آرسنال الأخيرة، وقال ستونز في تصريحات بعد المباراة: بعد مباراة آرسنال وأيضاً في المباريات الأخيرة، من الصعب حقاً أن أجد الكلمات المناسبة لوصف ما نشعر به الآن، كل شيء ما يزال مؤلماً للغاية.

وأضاف: كنا في المباراة حتى اللحظات الأخيرة، لكن حدثت حالتان استغلّهما ريال مدريد وسجّل… من المحبط جداً كمدافع أن نخرج بهذه النتيجة… يجب أن نتحمل مسؤولية ما نقوم به، وأعتقد أننا نفعل ذلك… علينا أن نكون أكثر صلابة في اللحظات الصعبة.

وقال أيضاً: كانت لدينا فرصة رائعة للخروج بنتيجة 2-1 لصالحنا قبل مباراة الإياب في البرنابيو، لكن الأمور لم تسر كما أردنا… لم يُحسم شيء بعد، وعلينا أن نبقى إيجابيين رغم صعوبة الأمر الآن.

وشدد ستونز: يجب أن ننظر إلى أنفسنا ونتحمل المسؤولية… بدأنا المباراة بقوة وكنا الطرف الأفضل، لكننا نعرف أن ريال مدريد يملك الجودة اللازمة للعودة في الشوط الثاني… الأهداف التي استقبلناها كان من الممكن تجنّبها، نحن الأحد عشر لاعباً على أرض الملعب يجب أن نكون أفضل… الأمر بهذه البساطة… علينا أن نحافظ على عقلية إيجابية ونحاول تصحيح المسار.