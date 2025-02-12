دور التغذية في إدارة التوتر وتحسين المزاج

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 12 فبراير 2025 02:04 صباحاً - التغذية السليمة: مفتاح للتخلص من التوتر وتحسين المزاج

يعد التوتر جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتنا العامة ورفاهيتنا. واحدة من الطرق الفعالة لإدارة التوتر وتحسين المزاج هي من خلال التغذية السليمة. فمن المؤكد أن ما نأكله يلعب دورًا مركزيًا في قدرتنا على التفكير بوضوح، والشعور بالإيجابية، ومقاومة التوتر الجسدي والعقلي.

الغذاء والعقل: العلاقة المتينة

الغذاء ليس مجرد مصدر للطاقة، بل هو أيضًا مصدر للمغذيات الأساسية التي تؤثر بشكل مباشر على وظائف الدماغ. الفوائد النفسية والعاطفية المرتبطة بالتغذية يمكن أن تعود إلى العناصر الغذائية التي تساهم في إنتاج الناقلات العصبية، مثل السيروتونين والدوبامين، المسؤولة عن تعديل المزاج.

أطعمة تساعد في تخفيف التوتر

توجد بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعد بشكل فعّال في تقليل مستويات التوتر وتحسين المزاج، ومنها:

الأطعمة الغنية بأوميغا 3 : مثل السمك الدهني كالسلمون والتونة. أوميغا 3 لديها تأثير مهدئ على العقل وتعمل على تحسين وظيفة الدماغ.

: مثل السمك الدهني كالسلمون والتونة. أوميغا 3 لديها تأثير مهدئ على العقل وتعمل على تحسين وظيفة الدماغ. الخضروات الورقية : مثل السبانخ والكرنب، وهي غنية بحمض الفوليك الذي يساعد في تنظيم المزاج.

: مثل السبانخ والكرنب، وهي غنية بحمض الفوليك الذي يساعد في تنظيم المزاج. الفواكه الغنية بفيتامين C : مثل البرتقال والكيوي، فهذه الفواكه تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد في تقليل مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر.

: مثل البرتقال والكيوي، فهذه الفواكه تعمل كمضادات للأكسدة وتساعد في تقليل مستويات هرمون الكورتيزول المرتبط بالتوتر. المكسرات: الجوز واللوز مثلاً، غنية بالمغنيسيوم الذي يمكن أن يساعد في تهدئة الأعصاب.

التخلص من الأطعمة الضارة

ببساطة تقليل أو إزالة بعض الأطعمة من نظامك الغذائي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على مستويات التوتر لديك:

السكريات المصنعة : تؤدي إلى تقلبات حادة في مستويات الطاقة والمزاج، مما يزيد من الشعور بالتوتر والقلق.

: تؤدي إلى تقلبات حادة في مستويات الطاقة والمزاج، مما يزيد من الشعور بالتوتر والقلق. الكافيين الزائد : يمكن أن يزيد من حدة التوتر والقلق لدى البعض، لذا من الأفضل الاعتدال في استهلاكه.

: يمكن أن يزيد من حدة التوتر والقلق لدى البعض، لذا من الأفضل الاعتدال في استهلاكه. الأطعمة الغنية بالصوديوم: ترفع ضغط الدم وتزيد من هرمونات التوتر في الجسم.

الختام: نظام غذائي متوازن لمستقبل أقل توترًا

التمتع بنظام غذائي متوازن وغني بالمغذيات لا يقتصر فقط على تحسين صحتك الجسدية، ولكنه أيضًا يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحسين صحتك النفسية. عبر اتخاذ قرارات صحية فيما يخص الغذاء، يمكنك تقليل مستويات التوتر، والشعور بمزيد من السعادة والرضا. لنبدأ اليوم بإعادة النظر فيما نضعه على أطباقنا، ونحوّلها إلى أدوات لتحقيق السلام الداخلي والإيجابية.