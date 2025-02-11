توقف عن البكاء” .. عبارة قد تضر طفلك لهذا السبب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:52 مساءً - قد يبدو من الطبيعي محاولة تهدئة الطفل الذي يبكي بعبارة “توقف عن البكاء” بهدف استعادة الهدوء بسرعة. ومع ذلك، يحذر خبراء العلاج الأسري من أن تكرار هذه العبارة قد يكون له تأثير سلبي على المدى الطويل.

تقول فايونا ياسين، اختصاصية العلاج الأسري، في حديثها مع هاف بوست: “البكاء هو وسيلة طبيعية يعبر بها الطفل أو المراهق عن مشاعر مثل التوتر والغضب والخوف، وهو جزء أساسي من النمو العاطفي السليم”.

وتضيف: “عندما يقول الوالدان للطفل ‘توقف عن البكاء’، فإنهما يقللان من قيمة مشاعر الطفل ويشجعانه على قمع عواطفه الحقيقية”.

وتعتبر ياسين أن الأطفال الذين يتلقون هذه العبارة بشكل متكرر قد يواجهون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم في المستقبل، مما قد يؤدي إلى سلوكيات ضارة مثل تعاطي الكحول أو المخدرات أو الانغماس في الألعاب الإلكترونية.

وأوضحت: “قد يعتقد الطفل أن مشاعره غير مقبولة، مما يجعله يشعر بالحاجة إلى قمعها أو تخديرها، وهذا يؤدي إلى آليات تأقلم غير صحية”.

وتشير ياسين إلى أن تعديل اللغة المستخدمة مع الأطفال يمكن أن يساعد في تجنب الشعور بالذنب أو القلق أو الاضطراب.