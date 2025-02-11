ليلة العمر تتحول إلى مأساة: وفاة عروس بعد تناول وجبة “بيتزا”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:52 مساءً - شهدت محافظة أسيوط حادثًا مؤلمًا، حيث توفيت عروس مصرية تبلغ من العمر 23 عامًا بعد ساعات قليلة من تناولها وجبة “بيتزا” من أحد المطاعم، بينما أصيب زوجها بحالة إعياء شديد.

**تفاصيل الحادث**

وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام المصرية، تلقت السلطات الأمنية بلاغًا يفيد بوصول العروس إلى المستشفى في حالة إعياء شديد، لكنها فارقت الحياة بعد فترة قصيرة من دخولها غرفة الطوارئ.

وبعد استجواب العريس، أوضح أنهما تناولا وجبة “بيتزا” من أحد المطاعم في المدينة، وبعد تناولها شعرت زوجته بآلام حادة وإعياء شديد، مما استدعى نقلهما إلى المستشفى على الفور، لكنها توفيت بعد فترة قصيرة.

كما عانى العريس من أعراض مشابهة لتلك التي عانت منها زوجته، لكنه لا يزال على قيد الحياة.

**إجراءات النيابة**

بدأت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث، حيث أمرت بإغلاق المطعم حتى صدور نتائج الفحص الطبي. كما كلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

كما أمرت النيابة بتحليل عينات من الطعام الذي تناولته العروس.