ظهور نادر لسمكة الشيطان السوداء في جزيرة إسبانية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:52 مساءً - في حدث علمي غير معتاد، تم رصد سمكة أعماق البحار المعروفة باسم “سمكة الشيطان السوداء” بالقرب من سواحل جزيرة تينيريفي الإسبانية، مما أثار اهتمام العلماء في ظاهرة فريدة من نوعها.

تعيش هذه السمكة عادة في أعماق المحيطات حيث يسود الظلام، لكن اكتشافها في مياه ضحلة على عمق غير معتاد أثار تساؤلات عديدة.

**رصد نادر يثير تساؤلات علمية**

تم توثيق هذا الحدث من قبل منظمة غير حكومية تُدعى كوندريك تينيريفي، حيث قامت كاميراتها بالتقاط مشاهد للسمكة وهي تسبح بالقرب من سطح البحر في وضح النهار.

يعتبر هذا الرصد استثنائيًا، إذ أن “سمكة الشيطان السوداء” لا تظهر عادة في تلك الأعماق الضحلة، مما دفع علماء المحيطات إلى التفكير في الأسباب التي أدت إلى ظهورها في تلك المنطقة.

**الخصائص الفريدة لسمكة الشيطان السوداء**

تتميز “سمكة الشيطان السوداء” بفمها الكبير المليء بأسنان حادة، وتفضل العيش في أعماق المحيطات على عمق يصل إلى 4 كيلومترات حيث لا يصل الضوء.

تمتلك السمكة نتوءًا مضيئًا في رأسها يساعدها في جذب فرائسها من الأسماك الصغيرة، حيث تستخدمه كفخ لاصطياد الطعام.

تظل أسباب ظهور هذه السمكة في المياه الضحلة لغزًا يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.