غزال ألبينو يتجول في الثلوج.. مشهد نادر يثير إعجاب الجمهور

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:52 مساءً - انتشر مقطع فيديو يظهر غزال ألبينو يتنقل بين الثلوج بالقرب من غابة، مما أثار دهشة كبيرة بين مستخدمي الإنترنت.

هذا الغزال، الذي يعاني من طفرة جينية نادرة تجعله يفتقر إلى الميلانين، تميز بألوانه البيضاء الرائعة وسط المناظر الثلجية، ليصبح حديث الساعة على منصات التواصل الاجتماعي.

“شاهدت غزالاً نادراً في الثلوج” – مغردة على “إكس”

أحد المغردات شاركت مقطعاً لهذا الغزال النادر على منصة “إكس”، وكتبت: شاهدت غزالاً مهقاً نادراً يقف برشاقة في الثلج بالقرب من غابة. وسرعان ما حقق الفيديو انتشاراً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

تفاعل كبير من مستخدمي الإنترنت

أبدى مستخدمو الإنترنت إعجابهم بجمال هذا الغزال، حيث كتب أحدهم: إنه من أجمل الحيوانات التي رأيتها على الإطلاق!!، بينما أضاف آخر: يتناغم الغزال بشكل رائع مع المناظر الطبيعية الثلجية.

تعتبر الغزلان البيضاء من الظواهر النادرة، حيث يعتقد العلماء أن ولادتها تحدث مرة واحدة من كل 100 ألف ولادة. ورغم جمالها اللافت، فإن الغزلان المصابة بالمهق، التي تفتقر إلى الميلانين، نادراً ما تعيش طويلاً.