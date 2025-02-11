تشكيلة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 09:55 مساءً - أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيلة فريقه لمواجهة ريال مدريد، مساء اليوم، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: أكانجي، روبن دياز، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: برناردو سيلفا، جون ستونز، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: سافيو، هالاند، جاك جريليش.