نشكركم على متابعتكم خبر باولو سوزا: سنخوض مواجهة صعبة أمام الوحدات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:51 مساءً - تحدث باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن مواجهة الوحدات، غداً الأربعاء، في ذهاب الدور ال-16 لبطولة دوري أبطال آسيا (2).
وقال سوزا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “في البداية أود أن أشكر نادي الوحدات على حسن الاستقبال”.
وأضاف: “سنخوض مواجهة صعبة بالطبع، فمنافسنا قدم مستويات جيدة في البطولة ما يظهر الكفاءة والقدرة التي يتمتع بها.. مطالبون بالتركيز أكثر”.
وتابع: “الفريق الأردني مميز جداً في الارتداد السريع، وسببوا مشاكل لكل الأندية التي واجهتهم بسبب اللعب بشكل عمودي”.
وواصل: “فريقنا يفضل الاستحواذ والسرعة على نقل الكرة ولا أعتقد أن الملعب قد يساعدنا على هذا”.
وأتم: “أتمنى أن يكون لدى اللاعبين العقلية والكفاءة والاستعداد الذهني والشغف لتحقيق الانتصار في مباراة الغد”.