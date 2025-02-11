باولو سوزا: سنخوض مواجهة صعبة أمام الوحدات

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:51 مساءً - تحدث باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن مواجهة الوحدات، غداً الأربعاء، في ذهاب الدور ال-16 لبطولة دوري أبطال آسيا (2).

وقال سوزا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “في البداية أود أن أشكر نادي الوحدات على حسن الاستقبال”.

وأضاف: “سنخوض مواجهة صعبة بالطبع، فمنافسنا قدم مستويات جيدة في البطولة ما يظهر الكفاءة والقدرة التي يتمتع بها.. مطالبون بالتركيز أكثر”.

وتابع: “الفريق الأردني مميز جداً في الارتداد السريع، وسببوا مشاكل لكل الأندية التي واجهتهم بسبب اللعب بشكل عمودي”.

وواصل: “فريقنا يفضل الاستحواذ والسرعة على نقل الكرة ولا أعتقد أن الملعب قد يساعدنا على هذا”.

وأتم: “أتمنى أن يكون لدى اللاعبين العقلية والكفاءة والاستعداد الذهني والشغف لتحقيق الانتصار في مباراة الغد”.