أسباب تضخم الثدي عند الرجال وطرق علاجها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:51 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

تعد مشكلة تضخم الثدي عند الرجال، والتي تُعرف طبيًا باسم “جينيكوماستيا”، إحدى الحالات الصحية التي تُثير القلق والإحراج لدى الكثير من الرجال. على الرغم من أنها ليست حالة خطيرة على الصحة، إلا أنها قد تؤثر على الصورة الذاتية والثقة بالنفس لدى المصابين بها.

لذلك، من المهم فهم الأسباب الكامنة وراء هذه المشكلة والخيارات العلاجية المتاحة.

الأسباب الرئيسية لتضخم الثدي عند الرجال:

1. الاختلال الهرموني: قد يؤدي الاختلال في مستويات الهرمونات، مثل الإستروجين والتستوستيرون، إلى زيادة حجم الثدي عند الرجال. هذا الاختلال قد يكون ناتجًا عن بعض الحالات الطبية كالسرطان أو اضطرابات الغدد الصماء.

2. السمنة: الزيادة الكبيرة في الوزن، وخاصةً تراكم الدهون في منطقة الصدر، قد تؤدي إلى ظهور تضخم في الثديين.

3. تعاطي بعض الأدوية: قد يؤدي تناول بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب وبعض أنواع العلاج الكيميائي، إلى حدوث تضخم في الثديين.

4. الإفراط في تناول الكحول: الإفراط في شرب الكحول قد يؤدي إلى اختلال في مستويات الهرمونات وبالتالي ظهور تضخم في الثديين.

5. التدخين: قد يؤدي التدخين إلى ارتفاع مستويات الإستروجين في الجسم، مما قد يؤدي إلى تضخم الثديين.

العلاج والإدارة:

1. التغييرات في نمط الحياة: إذا كان التضخم ناتجًا عن السمنة أو الإفراط في تناول الكحول أو التدخين، فإن فقدان الوزن والتوقف عن هذه العادات قد يساعد في تقليل حجم الثديين.

2. العلاج الدوائي: في بعض الحالات، قد يصف الطبيب أدوية لتعديل مستويات الهرمونات وتقليل حجم الثديين.

3. العلاج الجراحي: في الحالات الشديدة أو المقاومة للعلاج، قد يلجأ الطبيب إلى إجراء عملية جراحية لإزالة الغدد الثديية المتضخمة.