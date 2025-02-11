أنشيلوتي يعلن تشكيلة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:51 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، مساء اليوم، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء عند منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويعاني ريال مدريد من غيابات عديدة على مستوى الخط الدفاعي حيث يغيب كلاً من داني كارفاخال، ميليتاو، ألابا، روديجر ولوكاس فاسكيز.

وجاءت التشكيلة كاملة على النحو التالي:

حارس المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، راؤول أسينسيو، تشواميني، فالفيردي.

خط الوسط: سيبايوس، كامافينجا، بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو