أعراض زيادة الأملاح في الجسم وكيفية علاجها

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:51 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن زيادة الأملاح في الجسم هي حالة صحية خطيرة قد تنشأ نتيجة لعدة عوامل مختلفة، بما في ذلك النظام الغذائي والأمراض الأساسية. ومع تفاقم هذه المشكلة في السنوات الأخيرة.

من المهم أن نفهم الأعراض المرتبطة بها والطرق الفعالة للتعامل معها. في هذا المقال، سنستكشف بالتفصيل أعراض زيادة الأملاح وكيفية إدارتها بفعالية.

أعراض زيادة الأملاح

1. الجفاف: أحد أبرز أعراض زيادة الأملاح هو الشعور بالجفاف المستمر، حتى بعد الشرب الكافي من السوائل. هذا يحدث لأن الجسم يحاول التخلص من الأملاح الزائدة عن طريق إفراز المزيد من السوائل.

2. التبول المتكرر: نتيجة لجهد الجسم في التخلص من الأملاح الزائدة، قد يلاحظ الشخص زيادة في تردده إلى دورة المياه وكمية البول المنتج.

3. الصداع والدوخة: زيادة الأملاح في الجسم قد تؤدي إلى اختلال في التوازن والشعور بالدوخة، بالإضافة إلى الصداع المزمن.

4. الغثيان والقيء: قد يشعر الشخص بالغثيان أو القيء نتيجة لمحاولات الجسم التخلص من الأملاح الزائدة.

5. التعب والإرهاق: زيادة الأملاح في الجسم قد تؤدي إلى شعور عام بالإرهاق والتعب، حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم.

6. اضطرابات النوم: بعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الأملاح قد يواجهون صعوبات في النوم أو اضطرابات في نمط النوم.

7. التشنجات العضلية: قد يشعر الشخص بتشنجات في العضلات، خاصة في الساقين والأطراف، نتيجة لاختلال في توازن الأملاح في الجسم.

إدارة زيادة الأملاح

1. تعديل النظام الغذائي: من المهم تقليل تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على نسب عالية من الصوديوم والكلوريد، مثل الوجبات السريعة والأطعمة المعالجة.

2. زيادة تناول السوائل: شرب كمية كافية من السوائل، خاصة الماء النقي، يساعد في التخلص من الأملاح الزائدة عن طريق التبول.

3. إدارة الأمراض الأساسية: إذا كانت زيادة الأملاح ناتجة عن مرض أساسي مثل ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الكلى، فمن المهم إدارة هذه الأمراض بشكل فعال بالتعاون مع الطبيب المعالج.

4. تناول المكملات: في بعض الحالات، قد ينصح الطبيب بتناول مكملات معدنية لتصحيح اختلال توازن الأملاح في الجسم.

5. ممارسة التمارين البدنية: ممارسة التمارين البدنية بانتظام قد تساعد في التخلص من الأملاح الزائدة عن طريق العرق.