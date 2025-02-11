حصوات المرارة.. أسباب هذه المشكلة الصحية وطرق علاجها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:51 مساءً - ما هي حصوات المرارة؟

حصوات المرارة هي ترسبات صلبة تتكون في المرارة، وهو عضو صغير يقع تحت الكبد يقوم بتخزين الصفراء، المادة التي تساعد في هضم الدهون. تتراوح هذه الحصوات في حجمها من صغيرة جدًّا مثل حبات الرمل إلى كبيرة مثل كرة الجولف، وقد تتكون حصوة واحدة أو عدة حصوات داخل المرارة.

أسباب تكون حصوات المرارة

هناك عدة عوامل يمكن أن تساهم في تكوّن حصوات المرارة، منها:

الكولسترول المرتفع: تُعتبر الأسباب الأكثر شيوعًا لتشكيل الحصوات أن الصفراء تحتوي على كميات كبيرة من الكولسترول.

تُعتبر الأسباب الأكثر شيوعًا لتشكيل الحصوات أن الصفراء تحتوي على كميات كبيرة من الكولسترول. الصفراء غير المكتملة: يحدث عندما لا تتخلص المرارة من الصفراء بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى تركيز المواد الكيميائية وتشكيل الحصوات.

يحدث عندما لا تتخلص المرارة من الصفراء بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى تركيز المواد الكيميائية وتشكيل الحصوات. ارتفاع نسبة البيليروبين: في بعض الحالات، قد تفرز الكبد كميات زائدة من البيليروبين، مما يمكن أن يسهم في تكوين الحصوات.

في بعض الحالات، قد تفرز الكبد كميات زائدة من البيليروبين، مما يمكن أن يسهم في تكوين الحصوات. السمنة والنظام الغذائي غير الصحي: قد يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالدهون والسكريات ودون ممارسة نشاط بدني كافٍ إلى زيادة خطر تكون الحصوات.

أعراض حصوات المرارة

في الكثير من الحالات، قد لا تُظهر حصوات المرارة أي أعراض وتُكتشف فقط عند الكشف بالرنين المغناطيسي لأسباب أخرى. ومع ذلك، قد تظهر بعض الأعراض في حالة انسداد إحدى القنوات الصفراوية، وتشمل:

ألم مفاجئ وشديد في الجانب الأيمن العلوي من البطن

غثيان وقيء

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين)

حمى وقشعريرة في حالة العدوى

اضطرابات هضمية بعد تناول الوجبات الدسمة

طرق علاج حصوات المرارة

تتنوع طرق علاج حصوات المرارة بناءً على حجمها، موقعها، وشدة الأعراض. من بين الخيارات العلاجية:

المراقبة المنتظمة: في حال عدم وجود أعراض، قد يفضل الطبيب الاكتفاء بالمراقبة والمتابعة الدورية.

في حال عدم وجود أعراض، قد يفضل الطبيب الاكتفاء بالمراقبة والمتابعة الدورية. الأدوية: يمكن استخدام أدوية معينة تساعد في إذابة الحصوات، لكنها قد تستغرق شهورًا أو سنوات للعمل ولا تُعتبر حلاً نهائياً.

يمكن استخدام أدوية معينة تساعد في إذابة الحصوات، لكنها قد تستغرق شهورًا أو سنوات للعمل ولا تُعتبر حلاً نهائياً. العلاج الجراحي: يُعد استئصال المرارة الخيار الأكثر فعالية في الحالات المزمنة أو المعقدة، وهو إجراء جراحي يُعرف باستئصال المرارة أو الجراحة بالمنظار.

يُعد استئصال المرارة الخيار الأكثر فعالية في الحالات المزمنة أو المعقدة، وهو إجراء جراحي يُعرف باستئصال المرارة أو الجراحة بالمنظار. العلاج التقليدي: باستخدام تقنيات الموجات أو الليزر لتفتيت الحصوات بشكل مباشر.

الوقاية من حصوات المرارة

لتقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة، يمكن اتباع بعض التدابير الوقائية:

اتباع نظام غذائي صحي متوازن وغني بالألياف

الحفاظ على وزن صحي وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم

تجنب فقدان الوزن السريع وغير الصحي

استشارة الطبيب بشكل دوري خاصةً في حال وجود تاريخ عائلي للإصابة

في الختام، تجدر الإشارة إلى أنه، رغم كون حصوات المرارة شائعة، فإن إدراك الأسباب والعلاجات المتاحة يمكن أن يسهم في إدارة الحالة بشكل فعّال والحد من مخاطر المضاعفات المحتملة.