بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:53 مساءً - يرى سيرجيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي السابق، أن النادي الإنكليزي هو الأقرب للفوز في المباراة القوية التي تجمعه أمام ريال مدريد.

ويستضيف السيتي نظيره ريال مدريد، مساء اليوم، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفي تصريحات نقلها الصحفي الإسباني “جيرارد روميرو” عبر حسابه على منصة “X”، أكد أجويرو أن مانشستر سيتي هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بهذه المواجهة.

وقال أجويرو: “ريال مدريد لا يستطيع الفوز على مانشستر سيتي، وإذا حدث ذلك، فسأقدم تضحية ما”.

وأضاف: “في دوري أبطال أوروبا، يجب على مانشستر سيتي الذهاب إلى أبعد مدى ممكن، جوارديولا مدرب رائع، وهو الوحيد القادر على تغيير هذا الوضع”.