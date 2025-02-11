ممنوعة في هذه الحالات .. 5 آثار جانبية لحقن البلازما للوجه

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تُعد حقن البلازما من العلاجات التجميلية الفعالة التي تساعد في تعزيز نضارة البشرة وتحسين صفائها. ومع ذلك، قد يرافقها بعض الآثار الجانبية، بالإضافة إلى وجود حالات تستدعي تجنب استخدامها.

– احمرار وتورم الجلد: يُعد من الأعراض الشائعة بعد جلسة الحقن، لكنه يختفي عادة خلال 24 إلى 48 ساعة.

– ظهور كدمات طفيفة: قد تظهر كدمات صغيرة في أماكن الحقن، لكنها تختفي تدريجيًا خلال 7 إلى 14 يومًا.

– الشعور بحكة خفيفة: قد يُصاب البعض بحكة بسيطة في مواضع الحقن، لكنها تزول تلقائيًا بعد فترة قصيرة.

– العدوى: احتمال الإصابة بالعدوى نادر، لكنه قد يحدث في حال عدم تعقيم الأدوات المستخدمة.

– الحساسية: يمكن أن تحدث تفاعلات تحسسية لدى بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه مكونات الحقن.

على الرغم من فعاليتها في تحسين مظهر البشرة، من الضروري استشارة طبيب مختص قبل الخضوع لهذا الإجراء، خاصةً إذا كنتِ تعانين من مشكلات جلدية أو حالات صحية معينة.