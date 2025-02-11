ماهو تأثير نقص الحديد على تساقط الشعر؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد الحديد عنصرًا أساسيًا في العديد من الوظائف الحيوية بالجسم، بما في ذلك نمو الخلايا. وتشير بعض الدراسات إلى أن انخفاض مستوياته قد يرتبط بتساقط الشعر، بما في ذلك الصلع الوراثي أو تساقط الشعر النمطي. ورغم أن الآلية الدقيقة لهذا التأثير لا تزال غير واضحة تمامًا، فإن الأطباء يرجحون أن الحديد يلعب دورًا مهمًا في إنزيم يساعد على تجديد الخلايا، مما قد يؤثر على صحة بصيلات الشعر.

إن بصيلات الشعر قد تكون شديدة الحساسية لنقص الحديد، مما يؤثر على قدرتها على تجديد الخلايا ونمو الشعر بشكل صحي. ورغم أن تساقط الشعر ليس عرضًا شائعًا لنقص الحديد، فإن هذا المعدن يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الهيموجلوبين، المسؤول عن نقل الأكسجين إلى الخلايا، ما يؤثر بشكل غير مباشر على صحة الشعر.

– هشاشة الأظافر

– الشعور بالإرهاق أو نقص الطاقة

– تسارع ضربات القلب

– شحوب البشرة

– ضيق التنفس

– التهاب اللسان

إذا كان هناك شك في انخفاض مستويات الحديد، فمن الضروري استشارة الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد مستوى الهيموجلوبين وتشخيص فقر الدم إن وُجد.