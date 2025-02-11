أبرزها التدخين .. 4 أسباب أساسية تسبب الكحة المزمنة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 06:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كشف الدكتور محمد صدقي، أستاذ الصدر والحساسية بكلية الطب بجامعة الأزهر، عن الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الكحة المزمنة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، مشيرًا إلى ضرورة معرفة طرق التعامل معها بشكل سليم.

وأوضح الدكتور صدقي أن الكحة المزمنة ترجع إلى أربعة أسباب رئيسية: “حساسية الجيوب الأنفية، ارتجاع المريء، التدخين، وحساسية الصدر”.

كما حذر من أن استمرار الكحة لأكثر من ثلاثة أسابيع قد يشير إلى مشكلة صحية خطيرة، وأكد على أهمية استشارة الطبيب المختص في هذه الحالة. وأضاف أن 90% من الأشخاص الذين يعانون من حساسية الجيوب الأنفية يعانون أيضًا من حساسية الصدر.

وأشار إلى أن هناك حالات قد تتعرض للعوامل الأربعة التي تؤدي إلى الكحة المزمنة، لافتًا إلى أن التليف الرئوي يُعد من الأسباب الرئيسية لهذه المشكلة الصحية.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور صدقي على ضرورة التوجه إلى الطبيب المختص لتجنب المضاعفات الصحية التي قد تنجم عن استمرار الكحة المزمنة، وتفادي أي أضرار محتملة قد تؤثر على الصحة العامة.