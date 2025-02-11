تأثير حمام ماء الورد على نضارة البشرة وجمالها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:53 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

إن الاهتمام بالجسم والعناية به له فوائد لا حصر لها، ليس فقط على المستوى الجمالي ولكن أيضًا على المستوى الصحي والنفسي. وواحد من أفضل الطرق للاسترخاء والاستمتاع بامتيازات العناية بالذات هو الاستحمام بماء الورد.

ماء الورد هو سائل استخرج من تقطير زهور الورد. يتميز بلونه الزهري الجذاب ورائحته العطرية الساحرة. لكن فوائد هذا السائل الطبيعي لا تقتصر على الجانب الجمالي فحسب، بل تتعداه إلى الجوانب الصحية والعلاجية أيضًا.

من أهم فوائد حمام ماء الورد:

1. ترطيب وتنعيم البشرة: يحتوي ماء الورد على مركبات طبيعية تساعد على ترطيب البشرة وإضفاء نعومة ولمعان عليها. كما أنه يساعد على تقليل ظهور التجاعيد وخطوط الشيخوخة.

2. تهدئة الالتهابات والحساسية: بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والبكتيريا، ماء الورد مفيد في علاج مشكلات البشرة مثل حب الشباب والطفح الجلدي والحكة.

3. تعزيز الدورة الدموية: يحفز ماء الورد على تحسين الدورة الدموية، مما يساعد على نضارة البشرة وشد مظهرها.

4. التخلص من السموم: يساعد الاستحمام بماء الورد على التخلص من السموم والشوائب المتراكمة في الجسم عبر مسام الجلد.

5. الاسترخاء والتهدئة: الرائحة العطرية الرقيقة لماء الورد لها تأثير مهدئ على الأعصاب وتساعد على الاسترخاء والشعور بالراحة النفسية.

6. تحسين صحة الشعر: عندما يتم استخدام ماء الورد كشامبو أو قناع للشعر، فإنه يساعد على تقوية الشعر وإعطائه لمعانًا وحيوية.

للاستفادة بأقصى قدر من فوائد حمام ماء الورد، من المستحسن أن يكون الماء دافئًا ولكن ليس ساخنًا جدًا. ننقع الجسم في الماء لمدة 15-20 دقيقة على الأقل، مع إضافة بضع قطرات من ماء الورد إلى الماء. بعد ذلك، ننشف الجسم برفق دون الفرك بقوة.