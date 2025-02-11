لماذا تعاقد ميلان مع جواو فيليكس؟.. إبراهيموفيتش يجيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:53 مساءً - كشف زلاتان إبراهيموفيتش، مستشار نادي ميلان، عن أسباب تعاقد فريقه مع البرتغالي، جواو فيليكس، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانضم فيليكس لصفوف ميلان، خلال الميركاتو الشتوي الماضي، قادماً من تشيلسي، على سبيل الإعارة.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات نقلها موقع “فوتبول إيطاليا”: “إنه موهبة رائعة، لديه خبرات كبيرة رغم أنه لا يزال شاباً، كنا نبحث عن لاعب يربط بين الوسط والهجوم، خاصة ضد الفرق التي تدافع بشكل قوي”.

وأكمل: “عندما بدأ سوق الانتقالات، كنا نريد تزويد المدرب بفريقين، حتى لا يتأثر بالإصابات ويكون لديه الكثير من الخيارات. الآن أعتقد أنه لديه كل الخيارات في جميع المراكز”.

وأشار: “عندما ظهر اسم جواو فيليكس، بعد 5 دقائق قررنا أن ننهي الصفقة، كان كونسيساو (مدرب ميلان)، يريده بشده، ويعرفه جيداً كما أنه صديق ابنه في المنتخب”.

واختتم: “قررنا المخاطرة وسارت الأمور على ما يرام، والمفاوضات كانت خلال أيام قليلة جداً”.