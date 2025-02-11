الفوائد الصحية والجمالية لصبغة الكركم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:53 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

الكركم هو نبات عشبي من عائلة الزنجبيل ينمو بشكل رئيسي في جنوب آسيا. ويُستخدم الكركم على نطاق واسع في الطبخ والطب التقليدي لفوائده الصحية والجمالية المتعددة.

واحدة من الطرق الشائعة لاستخدام الكركم هي إنتاج صبغة الكركم، والتي تتميز بلونها البرتقالي المميز.

طريقة عمل صبغة الكركم:

1. الحصول على الكركم: يُعتبر الكركم الطازج هو الأفضل لصنع الصبغة. يمكن شراء جذور الكركم من السوق المحلي أو زراعتها في المنزل.

2. تحضير الكركم: اغسل جذور الكركم جيدًا وقشّرها إذا كانت متسخة. قطّعها إلى شرائح رفيعة أو فرمها في الخلاط.

3. إنتاج الصبغة: ضع الكركم المفروم في وعاء ثقيل وأضف إليه الماء بمقدار كافٍ لتغطيته. اتركه ينقع لمدة 30-60 دقيقة. بعد ذلك، سخّن المزيج على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى يبدأ في الغليان. اترك المزيج يغلي لمدة 10-15 دقيقة، ثم قم بتصفيته باستخدام قطعة قماش نظيفة لفصل الصبغة عن الألياف الصلبة.

4. تخزين الصبغة: ضع الصبغة في زجاجة أو وعاء محكم الإغلاق واحفظها في مكان بارد وجاف. يمكن استخدام الصبغة لمدة تصل إلى أسبوعين.

الفوائد الصحية لصبغة الكركم:

1. مضاد لاللتهابات: يحتوي الكركم على مركب يسمى الكركومين، والذي له خصائص مضادة للالتهابات قوية. يساعد الكركومين في الحد من الالتهاب في الجسم ويخفف من آلام المفاصل والعضلات.

2. مضاد للأكسدة: تُعتبر صبغة الكركم غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في محاربة الجذور الحرة والحفاظ على صحة الخلايا.

3. تحسين وظائف الكبد: يساعد الكركومين في تنظيف الكبد وتحسين وظائفه، مما يساعد في إزالة السموم من الجسم.

4. تعزيز الجهاز المناعي: يحتوي الكركم على خصائص مناعية قوية تساعد في تعزيز جهاز المناعة والحماية من الأمراض.

الفوائد الجمالية لصبغة الكركم:

1. علاج حب الشباب: تساعد صبغة الكركم في معالجة حب الشباب والبثور بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والمطهرة.

2. تفتيح البشرة: يساعد استخدام صبغة الكركم في تفتيح لون البشرة وإضفاء إشراقة طبيعية عليها.

3. منع ظهور التصبغات: تساعد صبغة الكركم في منع ظهور بقع التصبغ والنمش على البشرة.

4. علاج الأكزيما والالتهابات الجلدية: يساعد الكركم في تخفيف الحكة والالتهابات المرتبطة بالأمراض الجلدية.