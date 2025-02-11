فوائد أوميغا 3 على صحة الأطفال ومناعتهم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 05:53 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالم الغذاء والتغذية، ثمة مكونات غذائية تحظى باهتمام كبير لما لها من فوائد صحية متعددة، ولعل أبرزها هي أحماض أوميغا 3 الدهنية.

وفي هذه المقالة سنستعرض أهم فوائد أوميغا 3 للأطفال.

أولاً: تطوير الدماغ والعصبي

تُعتبر أحماض أوميغا 3 الدهنية ضرورية لنمو وتطور الدماغ والجهاز العصبي لدى الأطفال. فهي تلعب دورًا حيويًا في تكوين الخلايا العصبية والخلايا الدهنية في الدماغ، مما يعزز القدرات المعرفية والتركيز والذاكرة لدى الطفل.

كما أن أوميغا 3 تساعد على تطوير القدرات البصرية والسمعية لدى الأطفال من خلال تحسين وظائف الشبكية والعصب البصري. وهذا له أهمية كبيرة في المراحل الأولى من النمو.

ثانيًا: تحسين الصحة النفسية

لا تقتصر فوائد أوميغا 3 على الجانب العقلي والمعرفي فحسب، بل تمتد لتشمل الصحة النفسية للطفل. فقد أظهرت الأبحاث أن انخفاض مستويات أوميغا 3 في الجسم قد يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة باضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب.

وعلى الجانب الآخر، فإن تناول أوميغا 3 بانتظام قد يساعد على تحسين المزاج والتركيز، وتخفيف أعراض اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة (ADHD) لدى الأطفال.

ثالثًا: تعزيز الصحة القلبية

تُعتبر أوميغا 3 ضرورية لصحة القلب والأوعية الدموية لدى الأطفال. فهي تساهم في خفض مستويات الدهون الضارة (الكوليسترول والtriglycerides) في الدم، وتحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن أوميغا 3 لها خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية في المستقبل.

رابعًا: تحسين الصحة المناعية

تساعد أوميغا 3 على تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال من خلال تنشيط الخلايا المناعية وتحسين وظائفها. وهذا له أهمية كبيرة في الوقاية من الأمراض والعدوى المختلفة.

كما أن أوميغا 3 قد تساهم في خفض مخاطر الإصابة بالربو وحساسية الطعام لدى الأطفال.

تتوافر أوميغا 3 بكثرة في الأسماك الزيتية كالسلمون والسردين والتونة. كما توجد في بعض الزيوت النباتية كزيت الكانولا وزيت الكتان. ويمكن أيضًا الحصول عليها من خلال المكملات الغذائية.