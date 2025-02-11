فوائد حمض الفوليك قبل الحمل على صحة الأم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

الحمل هو تجربة فريدة وجميلة في حياة المرأة، ولكنه في الوقت نفسه يتطلب اهتمامًا خاصًا بصحة الأم والجنين. ومن أهم العناصر الغذائية التي تحتاجها المرأة قبل وأثناء الحمل هو حمض الفوليك، وسوف نستعرض في هذه المقالة أبرز فوائده.

حمض الفوليك هو نوع من فيتامين B ذو أهمية قصوى للمرأة الحامل. يساعد هذا الفيتامين على تطور الخلايا والأنسجة الجديدة في جسم الجنين، بما في ذلك الدماغ والعمود الفقري.

من الأهمية بمكان تناول حمض الفوليك قبل الحمل بشكل منتظم، وذلك لما له من فوائد جمة، منها:

1. تقليل مخاطر التشوهات الخلقية: يلعب حمض الفوليك دورًا حاسمًا في تكوين الأنبوب العصبي للجنين في المراحل المبكرة من الحمل. ويساعد على إغلاق هذا الأنبوب بشكل صحيح، مما يقلل من مخاطر حدوث تشوهات خلقية كالشق الشفوي وعيوب العمود الفقري.

2. زيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء: يساعد حمض الفوليك على إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يقلل من خطر الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل.

3. تعزيز نمو الجنين: يلعب حمض الفوليك دورًا رئيسيًا في تقسيم الخلايا وتكاثرها، وبالتالي يساعد على نمو الجنين بشكل طبيعي.

4. تحسين صحة الأم: من شأن تناول حمض الفوليك قبل الحمل أن يساعد على تعزيز صحة الأم وتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل صحية أثناء الحمل كارتفاع ضغط الدم والسكري.

5. الوقاية من الاكتئاب: بعض الدراسات تشير إلى أن تناول حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل قد يقلل من مخاطر الإصابة باكتئاب ما بعد الولادة.

تُوصي منظمة الصحة العالمية بتناول جرعة يومية من 400-800 ميكروجرام من حمض الفوليك قبل الحمل وخلال الأشهر الأولى منه. وقد تزيد الجرعة في حالات معينة كالسمنة أو السكري.

ويمكن الحصول على حمض الفوليك من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل الخضروات الورقية الداكنة، والحبوب المدعمة، والبقوليات. كما يتوفر على شكل مكملات غذائية.