دليلك الشامل لاستخدام الواقي الشمسي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عصرنا الحديث، أصبحت الحماية من أشعة الشمس أكثر أهمية من أي وقت مضى. مع تزايد وعي الناس بأضرار التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، أصبح استخدام الواقي الشمسي ركنًا أساسيًا في روتين العناية بالبشرة. ولكن هل تعلم كيفية استخدامه بشكل صحيح لتحقيق الحماية المثلى؟

في هذه المقالة، سنقدم لك دليلًا شاملاً حول طريقة استخدام الواقي الشمسي بطريقة فعالة وآمنة.

اختيار الواقي الشمسي المناسب:

الخطوة الأولى في استخدام الواقي الشمسي هي اختيار المنتج المناسب لبشرتك. يجب أن تنظر إلى عوامل مثل درجة الحماية من الأشعة فوق البنفسجية (SPF)، وما إذا كان الواقي شمسي كيميائي أم معدني، وملاءمته لنوع بشرتك. عادةً ما يوصى باختيار واقي شمسي بـ SPF 30 أو أعلى للحماية الفعالة.

كمية الواقي الشمسي المطلوبة:

غالبًا ما يكون هناك خطأ شائع في كمية الواقي الشمسي المستخدمة. يُنصح باستخدام ملعقة كبيرة (حوالي 2 ملعقة صغيرة) لتغطية الوجه والرقبة، و ملعقتين كبيرتين لتغطية الجسم كله. التطبيق السخي للواقي الشمسي هو المفتاح لضمان الحماية الكافية.

توقيت التطبيق:

يجب تطبيق الواقي الشمسي قبل التعرض للشمس بحوالي 15-30 دقيقة. هذا يتيح الوقت الكافي للمركبات الفعالة في الواقي الشمسي لتوزيع نفسها على البشرة بشكل متساوٍ وتوفير الحماية اللازمة. يجب إعادة تطبيق الواقي الشمسي كل ساعتين على الأقل، وبعد كل نشاط يسبب التعرق أو السباحة.

التطبيق على المناطق الحساسة:

هناك بعض المناطق الحساسة على الجسم تحتاج إلى اهتمام خاص عند استخدام الواقي الشمسي، مثل الشفاه والأذنين والأنف والأطراف. هذه المناطق عرضة للتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية، لذلك يجب التأكد من تغطيتها بشكل كامل بالواقي الشمسي.

استخدام الواقي الشمسي مع المكونات الأخرى:

يمكن استخدام الواقي الشمسي بالتزامن مع منتجات العناية بالبشرة الأخرى، مثل الرطوبة والمكياج. ومع ذلك، يجب التأكد من عدم وجود تفاعلات سلبية بين هذه المكونات. قد يكون من الأفضل تطبيق الواقي الشمسي كآخر خطوة في روتين العناية بالبشرة.