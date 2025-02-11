ناصر الخليفي: أريد تجديد عقد لويس كامبوس

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 04:52 مساءً - أكد ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أنه يسعى لتجديد عقد المدير الرياضي لناديه، لويس كامبوس.

ويمتلك كامبوس عقداً مع النادي الباريسي ينتهي مع ختام الموسم الحالي.

وقال الخليفي لقناة “كانال بلو” الفرنسية: “لويس كامبوس سعيد جدا في باريس سان جيرمان، وأنا كذلك أشعر بالسعادة بعمله مساهمته في مشروعنا”.

وأتم: “أريد تجديد عقده، لم أر من قبل هذا النوع من الاتصال والتفاهم بين مدرب والمدير الرياضي”.

وكان النادي الباريسي أعلن عن تجديد عقد مدربه، لويس إنريكي، وعدة لاعبين خلال الأيام الماضية.