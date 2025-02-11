أنشيلوتي يجهز مفاجأة في مركز الظهير الأيمن أمام مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 11:55 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن كارلو أنشيلوتي لا ينوي الاعتماد على فيدي فالفيردي، في مركز الظهير الأيمن، أمام مانشستر سيتي، مساء اليوم.

ويعاني ريال مدريد على صعيد مركز الظهير الأيمن حيث يغيب الثنائي داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة.

وسبق للمدرب الإيطالي، الاعتماد على فالفيردي في هذا المركز، ولكنه لا يريد خسارة جهوده في مركز الوسط خلال لقاء اليوم، وفقاً لما ذكرته إذاعة “كوبيه” الإسبانية.

وأفادت الإذاعة في تقريرها، أن أنشيلوتي قام بتجربة فيرلاند ميندي في مركز الظهير الأيمن، خلال تدريبات الفريق الأخيرة، أمس الاثنين.

وأتم التقرير، إلى أن أنشيلوتي سيعتمد على فران جارسيا في مركز الظهير الأيسر، بينما سيتحول ميندي إلى مركز الظهير الأيمن.