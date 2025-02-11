نشكركم على متابعتكم خبر “كلمات المرور الضعيفة: البوابة المفتوحة لاختراق حساباتك على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 11:55 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

في عالم يزداد فيه الاعتماد على التكنولوجيا، أصبحت كلمات المرور بمثابة المفتاح السحري الذي يحمي بياناتنا الشخصية وحساباتنا الإلكترونية من خطر الاختراق. ومع ذلك، يقع العديد من المستخدمين في فخ استخدام كلمات مرور ضعيفة وسهلة التخمين، مما يجعلهم عرضة لهجمات القراصنة.

تتصدّر كلمات المرور البسيطة قائمة كلمات المرور الأكثر استخداماً، مثل “123456” و “password” و “qwerty”، مما يجعلها لقمة سائغة للمخترقين. كما أن استخدام معلومات شخصية مثل تاريخ الميلاد أو اسم الزوجة أو رقم الهاتف في كلمات المرور يجعلها سهلة التخمين.

– سهولة الاختراق: يمكن للمخترقين استخدام أدوات وتقنيات متطورة لاختراق كلمات المرور الضعيفة في ثوانٍ معدودة.

– خطر سرقة البيانات: بمجرد اختراق كلمة المرور، يمكن للمخترق الوصول إلى بياناتك الشخصية والمالية، وسرقة هويتك، وحتى إجراء عمليات شراء باسمك.

– تأثير الدومينو: استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة يعرض جميع حساباتك للخطر إذا تم اختراق أحدها.

– الطول والتعقيد: اجعل كلمة مرورك طويلة ومعقدة، بحيث تتضمن مزيجاً من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

– التفرد: استخدم كلمة مرور مختلفة لكل حساب من حساباتك، ولا تُكرر نفس كلمة المرور لأكثر من حساب.

– تجنب المعلومات الشخصية: لا تستخدم معلوماتك الشخصية أو أسماء أفراد عائلتك أو تواريخ ميلادك في كلمات المرور.

– استخدام مُدير كلمات المرور: يمكن لمُدير كلمات المرور أن يساعدك في إنشاء كلمات مرور قوية وتخزينها بشكل آمن.

– تفعيل المصادقة الثنائية: تُضيف المصادقة الثنائية طبقة إضافية من الأمان لحساباتك، حيث تتطلب إدخال رمز تحقق إضافي بالإضافة إلى كلمة المرور.

– تغيير كلمات المرور بانتظام: يُنصح بتغيير كلمات المرور الخاصة بك بشكل دوري، وخاصةً للحسابات المهمة مثل حسابك البنكي أو بريدك الإلكتروني.

لا تُشارك كلمات مرورك مع الآخرين: حتى مع أفراد عائلتك أو أصدقائك المقربين.

– كن حذراً من رسائل البريد الإلكتروني والروابط المشبوهة: لا تنقر على أي روابط أو مرفقات غير معروفة، فقد تكون محاولة لاصطياد كلمات مرورك.

– حدث برامجك بانتظام: تأكد من تحديث نظام التشغيل والبرامج والتطبيقات على جهازك بشكل دوري، حيث تتضمن التحديثات عادةً إصلاحات للثغرات الأمنية.

باتباع هذه النصائح، يمكنك تعزيز أمانك الرقمي وحماية نفسك من خطر الاختراق وسرقة البيانات. تذكر أن الأمان الرقمي يبدأ بكلمة مرور قوية ومُتجددة.