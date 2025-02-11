الطفل الحساس: كيف نفهم مشاعره ونقدم له الدعم المناسب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 10:58 صباحاً - فهم مشاعر الطفل الحساس

في عالم مليء بالتحديات والمشاكل، يمكن أن يجد الأطفال الحساسون أنفسهم في مواجهة مشاعر متضخمة تحتاج إلى الفهم والدعم. الأطفال الحساسون هم أولئك الذين يشعرون بمستويات عالية من التفاعل العاطفي ويحتاجون إلى بيئة تساعدهم على التعبير عن مشاعرهم بطريقة صحية. لفهم هذه المشاعر، يجب على الآباء والمربين إدراك أن هذه الحساسية ليست نقطة ضعف، بل هي جزء من عمق تجربة الطفل العاطفية.

التعرف على علامات الحساسية لدى الأطفال

هناك عدة علامات تدل على أن الطفل حسّاس، ومنها:

التفاعل العاطفي العميق مع الأحداث اليومية.

الانسحاب عند وجود ضوضاء أو أجواء صاخبة.

الإحساس المفرط بالنقد أو التوبيخ.

الاهتمام الكبير بالتفاصيل والمشاعر الإنسانية لدى الآخرين.

تقديم الدعم المناسب للأطفال الحساسين

يحتاج الأطفال الحساسون إلى دعم خاص يناسب احتياجاتهم الفريدة. لذلك، من المهم اتباع استراتيجيات فعّالة لتعزيز شعورهم بالراحة والمساندة.

خلق بيئة داعمة وآمنة

من الضروري توفير بيئة يشعر فيها الطفل بالأمان والثقة. يمكن تحقيق ذلك من خلال:

تشجيع التعبير عن المشاعر دون الحكم أو النقد.

توجيه الطفل نحو الأنشطة التي تساهم في تحسين مزاجه وتعزيز ثقته بنفسه.

الحد من التعرض للمواقف أو البيئات التي تسبب التوتر أو الإرهاق العاطفي.

تعليم الطفل كيفية التعامل مع مشاعره

توجيه الطفل لفهم مشاعره وكيفية إدارتها يمكن أن يساهم بشكل كبير في تحقيق التوازن العاطفي. يمكن القيام بذلك عن طريق:

تعليم الطفل تقنيات الاسترخاء والتأمل.

تقديم حلول وآليات للتعامل مع المواقف الصعبة أو المؤلمة.

تعزيز مهارات حل المشكلات والتفكير الإيجابي.

التواصل المفتوح والمستمر

التواصل الفعّال مع الطفل الحساس عنصر أساسي. يعني ذلك الاستماع إلى ما يقوله وما يشعر به دون التسرع في تقديم الحلول. من المهم أن يعرف الطفل أن صوته مسموع وأن مشاعره مهمة.

الخلاصة

الاهتمام والتفهّم والحنان يمكن أن تشكّل دعائم قوية تدعم وتوجه الأطفال الحساسين في حياتهم. بتوفير البيئة الصحيحة، والتعليم الدقيق، والتوجيه المخلص، يمكننا أن نساعدهم على النمو والازدهار، مما يمنحهم القدرة على مواجهة الحياة بثقة وطمأنينة.