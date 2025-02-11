بشروطها التعجيزية.. Miss Natural Beauty تعود بـ 22 متبارية هذا العام

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 09:59 صباحاً - تعود مسابقة Miss Natural Beauty هذا العام لتفرض شروطها التعجيزية على المشتركات اللواتي قررن دخول التحدي بإطلالتهن الطبيعية أمام الجمهور.

فهذه المسابقة التي ينظمها الإعلامي زكريا فحام، تُلزِم المتباريات بالاشتراك دون تحسينات، ارتكازًا على جمالهن الطبيعي بدون تبرّج. حيث يُمنع وضع الماكياج أو وصلات الشعر، أو الشعر المستعار، كما تُرفَض أي مشتركة استعانت بالفيلر والبوتوكس وأي عملية تجميل.

وتحت هذه الشروط القاسية، تقدمت للمسابقة في العام الماضي 93 شابة، اختارت منهن اللجنة التحكيمية 16 متنافسة على اللقب الذي كان من نصيب جيسيكا قيس.

لكن المفاجأة الكبرى، حدثت هذا العام، حيث تقدمت للاشتراك 280 شابة. وافقت لجنة التحكيم على استقبال 160 منهن، وحضرن إلى الـ Casting الذي أقيمَ نهار أمس الأحد في Queens Suit hotel الحمرا- بيروت.

وفيما كان مقررًا اختيار 12 أو 14 مشتركة لمسابقة هذا العام، فوجئَت اللجنة المشرفة بمستوى جمال المشتركات، فاضطر الأعضاء لانتقاء 22 شابة للتنافس على اللقب في الحفل المقرر إقامته خلال شهر نيسان- أبريل المقبل.

الجدير ذكره أن صاحب فكرة هذه المسابقة ومنظمها الإعلامي زكريا فحام يترأس لجنة التحكيم المؤلفة من السيدة أماني ناصرالدين – سفيرة لبنان في مصر لبطولة الماكياج الدائم الدولية لهذا العام، حكم دولي، مدربة ومستشارة عالمية في مجال الجمال، وخبيرة في تقليل الندبات والتجديد غير الجراحي للبشرة والشعر، إلى جانب كل من خبيرة التغذية والمعالجة الصحية جنين عوّاد، مصممة الازياء فرح نحلة، الممثل والإعلامي جوزيف حويك، د. اليسيا ديجوندوريان، مصممة الأزياء جويل نمنم، والمستشارة الدولية لتنظيم المؤتمرات فدى سعد.

وعليه، ستكون عين الغربال ثاقبة، ومثقلة بحيرة التفاضل بين الجميلات، مع ارتفاع نسبة التشويق بين المرشحات الجميلات. ترى من هي صاحبة الحظ هذا العام؟