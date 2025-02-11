أيهما أفضل.. تناول المكسرات نيئة أم محمصة؟!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:53 صباحاً - فوائد تناول المكسرات

المكسرات تعتبر من الأغذية الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة جسم الإنسان. فهي مصدر ممتاز للألياف الغذائية والبروتينات والدهون الصحية. تعتبر المكسرات، مثل اللوز والجوز والبندق والكاجو، جزءًا من النظام الغذائي المتوازن والصحي الذي قد يساهم في تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتعزيز صحة القلب، ومنع الإصابة بالأمراض المزمنة.

المكسرات النيئة: الطبيعية والطازجة

عند تناول المكسرات النيئة، نحن نحصل على الفوائد الغذائية في شكلها الطبيعي غير المعالج. يُعتقد أن المكسرات النيئة توفر الأقصى من الفوائد الصحية حيث تبقى الفيتامينات والمعادن غير متأثرة بالحرارة أو أي معالجة إضافية. بالإضافة، تحتوي المكسرات النيئة على إنزيمات هامة قد تساعد في عملية الهضم وتعزيز الامتصاص الفعال للمواد المغذية.

الميزات

تحتوي على جميع العناصر الغذائية دون تغيرات بسبب الحرارة.

قد تحتوي على نسبة أعلى من الإنزيمات المفيدة للهضم.

المكسرات المحمصة: الطعم والمذاق

من الناحية الأخرى، تعد المكسرات المحمصة خيارًا مفضلًا لدى الكثيرين بسبب طعمها الشهي ونكهتها الغنية. عملية التحميص تُعزز من الطعم وتقدّم تجربة تناول ممتعة للكثير من الناس. على الرغم من أنه يُعتقد أن التحميص قد يؤثر على بعض الفيتامينات الحساسة للحرارة، إلا أن المكسرات المحمصة تظل غنية بالدهون الصحية والألياف.

الميزات

نكهة وطعم محسّن يُفضل لدى العديد من الأشخاص.

القوام المقرمش يجعلها جذابة كوجبة خفيفة.

الاعتبارات الصحية

عند اختيار المكسرات، من المهم الأخذ في الاعتبار أن بعضها، خاصة المحمصة، يمكن أن تحتوي على زيوت أو ملح مضاف. قد يكون من الأفضل اختيار المكسرات المحمصة الجافة أو بدون إضافات غير ضرورية لتقليل استهلاك الصوديوم والدهون الغير صحية.

الخلاصة: الاختيار بين النيئة والمحمصة

في نهاية المطاف، يعتمد الاختيار بين المكسرات النيئة والمحمصة على التفضيل الشخصي والاحتياجات الغذائية. للباحثين عن النكهة، المكسرات المحمصة قد تكون الخيار الأفضل. أما لأولئك الذين يفضلون الحفاظ على جميع الفوائد الغذائية الطبيعية، فإن المكسرات النيئة هي الخيار الأمثل. الوعي بالاستهلاك المتوازن ومعرفة المعلومات الغذائية يساعد في الاستفادة القصوى من المكسرات كجزء من النظام الغذائي اليومي.