دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي وريال مدريد.. كل الحكاية!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب الاتحاد حيث النهائي الكروي في غير مكانه وزمانه بين مانشستر سيتي الإنكليزي وريال مدريد الإسباني في ذهاب ملحق التأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

وعجز الفريقان الكبيران عن بلوغ دور الـ 16 بشكل مباشر، وأوقعتهما القرعة وجهاً لوجه في مرحلة خروج المغلوب، ما يعني أن أحد كبيرين سيودع البطولة.

مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد، اليوم الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، على أن يلتقي الفريقان إياباً في مدريد يوم 19 شباط الجاري.

وتواجد ريال مدريد في هذا الدور بعد أن أنهى مرحلة الدوري في المركز الحادي عشر بـ 15 نقطة، فيما عبر مانشستر سيتي مرحلة الدوري من بوابة المركز الـ 22 بـ 11 نقطة.