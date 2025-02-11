دوري أبطال أوروبا.. مواجهة فرنسية خالصة بين بريست وسان جيرمان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 08:53 صباحاً - يأمل فريق باريس سان جيرمان أن يتجنّب مفاجآت مواطنه ستاد بريست عندما ينزل الفريق الباريسي ضيفاً في ملعب بريست، اليوم الثلاثاء، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، في ذهاب دور خروج المغلوب المؤهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

واحتل فريق ستاد بريست المركز الثامن عشر في مرحلة الدوري بـ 13 نقطة، فيما احتل باريس سان جيرمان المركز الخامس عشر بنفس الرصيد من النقاط.

وتجري مباراة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء، 19 شباط الجاري.