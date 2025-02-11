دوري أبطال آسيا 2: الشارقة في ضيافة الحسين إربد

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 11 فبراير 2025 07:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تنطلق اليوم، الثلاثاء مباريات مرحلة الذهاب في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2 بكرة القدم، خيث يلتقي اليوم الخالدية البحريني مع تركتور سازي تبريز الإيراني الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، والحسين إربد الأردني مع الشارقة الإماراتي الساعة 19:00.

ويلعب غداً، الأربعاء، سيدني أف سي الأسترالي مع بانكوك يونايتد من تايلاند الساعة 11:00، ونام دين من فيتنام مع سانفريس هيروشيما الياباني الساعة 15:00، والوحدات الأردني مع شباب الأهلي الإماراتي الساعة 17:00، والوكرة القري مع التعاون السعودي الساعة 19:00.

وتستكمل مباريات ذهاب هذا الدور يوم الخميس القادم، حيث يلعب بورت اوثوريتي من تايلاند مع جيونبك هيونداي موتورز من كوريا الجنوبية الساعة 15:00، وموانجثونج يونايتد من تايلاند مع ليون سيتي سايلورس من سنغافورة، الساعة 17:00.